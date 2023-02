Pd | il voto nei Circoli | conferma Bonaccini ma Schlein insegue e suona la carica per i gazebo**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 13 feb (Adnkronos) - Saranno Stefanoe Ellya contendersi la leadership del Pd nelle primarie del prossimo 26 febbraio. Un verdetto annunciato e orato formalmente dalle votazioni neidel Pd chiuse domenica. Mancano ancora Lazio e Lombardia, che hanno una settimana di tempo in più per esprimersi, ma l'esito difficilmente potrà essere stravolto. Ai gazebosi presenteranno rispettivamente con il 50-52% e il 34-35%, mentre sulla soglia delle primarie si fermano Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Ilnei, al netto del bilancio definitivo che potrà arrivare solo dopo il 19, ha comunque regalato diverse sorprese in giro per l'Italia. In Toscana, per esempio, i due candidati hanno ...