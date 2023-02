Pd | anche la Commissione Nazionale conferma | tesseramento regolare ad Airola

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi garanzia del Pd, presieduta dall’ On. Silvia Velo,ndo quanto già deciso dallaProvinciale, con delibera del 13 febbraio 2023 ha bocciato il ricorso di Diego Ruggiero definitivamente. Arriva quindi la seconda bocciaturain grado di appello per Ruggiero in pochi giorni. Come si ricorderà il ricorso era già stato bocciato in primo grado dallaprovinciale di Garanzia, perché ildel circolo diera stato ritenuto in norma con il valore aggiunto apportato dall’ adesione di Progetto Sannio, di cui è Presidente il già assessore regionale Avv. Vittorio Fucci, molto radicato nel Sannio e nel fatto di specie ad. Si chiude ...

Così laeuropea secondo cui le previsioni intermedie d'inverno prevedono una crescita ... la dinamica di crescita si è attenuata nel terzo trimestre,se leggermente meno del previsto. ...... la principale forza euroscettica in parlamento che faparte del governo, in una lettera ... Laeuropea potrebbe multare la Repubblica Ceca per non aver recepito a sufficienza la ...

Payback farmaceutico, potenziamento del Ssn e commissione d ... Quotidiano Sanità

La diretta dai mercati | Bruxelles alza di nuovo le stime dell’Eurozona, le Borse europee si confermano in rialzo Milano Finanza

Commissione Ue: previsioni economiche. Gentiloni, "l'Unione ... Servizio Informazione Religiosa

Pd, anche la Commissione Nazionale conferma: tesseramento ... anteprima24.it

Congresso dem - Oliverio fuori dal Pd: arriva anche il No ufficiale della commissione nazionale di garanzia LaC news24

BRUXELLES, 13 FEB - Dopo lunga attesa, la Commissione europea ha pubblicato la proposta di criteri tecnici per definire l'idrogeno "verde" e rinnovabile nell'Ue. L'idrogeno potrà essere definito green ...Non aiuta il taglio lineare sui fitofarmaci proposto dalla Ue e anche se i negoziati sulla proposta di regolamento della Commissione sono fermi in attesa di un’analisi di impatto a lungo termine, il ...