Pattinaggio artistico | Four Continents 2023 | Miura trionfa in campo maschile Tutto facile per Miura-Kihara e Chock-Bates

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La prima volta non si scorda mai. Kaoha vinto i, rassegna internazionale diterminata questa domenica negli Stati Uniti, a Colorado Springs (California). Il nipponico è riuscito nell’impresa confermando la leadership già accaparrata nel primo segmento e confezionando una prova priva di sbavature di rilievo. L’atleta del Sol Levante nello specifico ha sciorinato due quadrupli toeloop, di cui uno agganciato al triplo toeloop, oltre che un quadruplo sachow e due tripli axel, raggiungendo l’alto punteggio di 189.63 (102.02, 87.61) per 281.53, rifilando sei punti al veterano canadese Keegan Messing, abile a posizionarsi al posto d’onore con 188.87 (95.99, 92.88) per 275.57. Decisamente più lontano poi Shun Sato, sesto nello ...

Sabato 11 febbraio A Novara l'undicesima edizione del Novara Talent Show by Roll Line, spettacolo dedicato ai talentuosi del pattinaggio artistico a rotelle Domenica 12 febbraio Ad Arona, appuntamento ...