Partiti | sondaggio Noto per Porta a Porta | Fdi al 28 | 5% | M5S al 19 e Pd al 16

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Fdi primo partito con il 28,5%, seguono il Movimento 5 Stelle al 19 e il Pd al 16. E' quanto emerge daldi 'sondaggi' per. La Lega si attesta al 10%, Forza Italia e Azione/Iv entrambi al 7,5%, Verdi e Sinistra al 2,5%, Più Europa al 2 e Noi Moderati all'1,5.

La luna di miele tra gli italiani e Giorgia Meloni va avanti senza fine. Nell'ultimodi Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, impegnato nella Maratona Mentana in ...grandil'...Emerge da unrealizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 . La ... Gli elettori deidi governo sono generalmente entusiasti (84% di giudizi positivi): quelli di FdI ...

Partiti: sondaggio Noto per Porta a Porta, Fdi al 28,5%, M5S al 19 e ... SardiniaPost

Sondaggi politici, le primarie del Pd si avvicinano: chi sarà eletto ... Fanpage.it

Sondaggi politici, Pd supera Movimento 5 stelle: Fratelli d'Italia non ... Fanpage.it

A gennaio si è fermata la crescita nei sondaggi di Fratelli d'Italia Pagella Politica

I sondaggi risentono dell’effetto Cospito: balzo clamoroso di un partito QuiFinanza

E’ quanto emerge dal sondaggio di ‘Noto sondaggi’ per Porta a Porta. La Lega si attesta al 10%, Forza Italia e Azione/Iv entrambi al 7,5%, Verdi e Sinistra al 2,5%, Più Europa al 2 e Noi Moderati ...Nell'ultimo sondaggio di Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana ... 15,1 (+0,3%). Tra gli altri grandi partiti l'unico a vedere un segno positivo è la Lega di Matteo Salvini, che recupera lo ...