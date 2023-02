Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco – probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 13 febbraio 2023) I campioni di Francia e Germania si scontreranno martedì 14 febbraio in Champions League quando ilaffronterà ilnell’andata degli ottavi di finale al Parco dei Principi. Il PSG spera che il 2023 sia l’anno della fine della sua lunga attesa per il trofeo della Champions League, mentre i bavaresi sognano di essere incoronati campioni d’Europa per la settima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre...