Parcheggiatore ucciso | il figlio del boss | “Il clan non pianificò l’omicidio”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –delabusivo Gaetano Arrigo,nella zona di Coroglio, nel quartiere Bagnoli di Napoli, nel giugno del 2016, non era stato pianificato dalD’Ausilio ma sarebbe stato frutto di un errore dei killer “forse drogati o ubriachi”. Lo ha dichiarato l’ex reggente del, ora collaboratore di giustizia, Felice D’Ausilio ascoltato oggi dai giudici della quinta Corte di Assise nell’ambito del processo che vede imputati, a Napoli, il fratello di Felice, Antonio, e altri presunti affiliati all’organizzazione malavitosa.del capoDomenico, Felice, grazie a un permesso, riuscì a fuggire mentre era detenuto in Sardegna. Durante la latitanza, secondo gli inquirenti, avrebbe cercato di dare impulso ...

Un ergastolo cancellato, per giunta per l’omicidio di un innocente. Quello di Luca Megali, avvenuto a Pianura in un negozio di barbiere il 6 novembre 2014: per quel delitto la Corte d’Assise d’Appello ...A cena insieme dopo aver ammazzato un uomo. La banda di quattro persone che hanno ucciso Maurizio Cerrato si è ritrovata insieme due ai gestori del garage in cui avvenne l’omicidio, in un noto ristora ...