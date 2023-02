Tragedia in Belgio durante la sfida tra Winkel Sport B (squadra della vittima) e l'SK Westrozebeke. Inutile il tentativo di rianimare il 25enne col ...... sull'1 - 0 per gli ospiti al 94', a cambi terminati e dopo l'espulsione del portiere Alia, tra i pali va il centrocampista Parlati chea Salvemini quello che sarebbe stato ildell'1 - 1 (...

Para un rigore e poi cade a terra: portiere muore davanti al fratello EuropaToday

Para un rigore, esulta e poi si accascia: portiere muore sotto gli occhi del fratello in panchina Fanpage.it

Centrocampista salentino va in porta e para il rigore della vittoria quotidianodipuglia.it

Centrocampista va in porta e para rigore al 94' Tuttocampo

Para un rigore, esulta e poi muore davanti al fratello: il dramma del portiere Arne Espeel QUOTIDIANO NAZIONALE

Altro weekend positivo per il Bari, che grazie al successo sul Cosenza risale al terzo posto in classifica al pari di Reggina e Sudtirol ... L’unica nota stonata è il rigore sbagliato, il primo in ...Tragedia in Belgio durante la sfida tra Winkel Sport B (squadra della vittima) e l'SK Westrozebeke. Inutile il tentativo di rianimare il 25enne col defibrillatore ...