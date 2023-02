PANICO | parliamo di comunicazione e propaganda

Leggi su butac

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Abbiamo a lungo pensato, con BUTAC, a quale formato, con quale taglio, con quali contenuti e soprattutto che tipo di contributo potessi darvi proprio io, come regista pubblicitario, in termini di prebunking. Parlando con Noemi e Michelangelo, abbiamo concluso che un prebunking per BUTAC potesse prendere una forma che andasse oltre all’elenco tassonomico delle varie costanti della disinformazione, della de-costruzione delle bufale e fondamentalmente dei meccanismi dellapersuasiva (che sono gli stessi, o estremamente simili ai meccanismi della pubblicità e della sua sorellastra, la). Questa operazione è già stata fatta (e anche piuttosto bene) su BUTAC nel corso degli anni, nel libro di BUTAC e da molti altri specialisti, youtuber e addetti ai lavori molto competenti – per rimanere in Italia, Massimo Polidoro, ma anche l’ottimo ...