Palloni-spia | il generale Usa | “Non escludo forme aliene”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) È caccia agli oggetti non identificati nei cieli di Stati Uniti e Cina. In quelli americani, siamo al terzo ufo abbattuto in soli tre giorni. Per ultimo, quello al confine con il Canada, tirato giù dagli F-22 statunitensi nella regione del Grandi Laghi, dopo che la Federal Aviation Administration aveva chiuso lo spazio aereo sul vicino lago Michigan per imprecisati motivi di difesa nazionale. Una situazione che ha fatto ulteriormente gelare i rapporti tra le due superpotenze, tant’è che il segretario di Stato, Antony Blinken, è arrivato nei giorni scorsi ad annullare la sua visita a Pechino, programmata dopo la conclusione del G20 di Bali. Ora, però, dopo reciproche critiche relativamente aperre siti militari statunitensi, è anche Taiwan a scagliarsi contro il regime comunista cinese. La denuncia riguarda appunto i numerosissimi ...

Non solo icinesi, a quanto scrive la Bbc infatti non è chiara la provenienza di alcuni oggetti volanti abbattuti nei cieli del Nord America nelle ultime settimane, e come questi siano riusciti a ...Insomma niente alieni, forseo sonde meteo fuori rotta, droni o, addirittura - come negli ultimi casi - anche possibili giocattoli finiti fuori controllo. In ogni caso tali da ...

L'importanza dei detriti Niente a che vedere quindi con i presunti palloni spia cinesi che stanno creando un caso di diplmoazia tra i due paesi, ma oggetti più piccoli e difficili da categorizzare, ...