Pallanuoto | i migliori italiani della diciassettesima giornata di A1 Del Lungo decisivo contro il Brescia

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 febbraio 2023)per il campionato di Serie A1 di: prosegue la regular season, nel week-end in scena il big match tra Pro Recco e ANche proseguono il proprio cammino senza intoppi, visto il pareggio. Andiamo a scoprire idi questo turno.A1 Eduardo Campopiano: il 25enne attaccante dell’RN Savona lancia i liguri con una tripletta in una sfida durissima come quella con il Trieste, vinta di misura anche grazie alle sue reti. Zeno Bertoli: l’esperto difensore del Salerno prova a tenere in vita la banda campana con quattro reti, ma nell’anticipo si impone un Distretti Ecologici nettamente superiore. Marco Del ...