Pallamano Benevento sul velluto contro il Lanzara De Luca | “Gruppo giovane ma solido”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Vittoria convincente per lache supera con un netto 35-16 il, terza forza del campionato, e consolida il secondo posto in attesa dello sdiretto con la capolista Gaeta in programma sabato al Pala Ferrara. Gara mai in discussione quella dominata dai giallorossi che già nel primo tempo hanno toccato anche un vantaggio di +10 indirizzando subito la contesa sui binari giusti. Nella ripresa un’ottima tenuta difensiva – certificata dalle parate di un super Coviello – e il solito attacco atomico hanno permesso alla squadra di mister Sangiuolo di completare l’opera e chiudere sul +19 quella che è senza tema di smentita la miglior prestazione stagionale messa in campo dalsannita. Felice per la squadra e sul piano personale il terzino ...