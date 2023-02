(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il presidente turco accusa gli imprenditori di non aver rispettato le norme introdotte dopo il sisma del 1999. L'opposizione attacca: 'È il governo che non ha vigilato'. Le vittime delle scosse sono ...

Il presidente turco accusa gli imprenditori di non aver rispettato le norme introdotte dopo il sisma del 1999. L'opposizione attacca: 'È il governo che non ha vigilato'. Le vittime delle scosse sono ...In tutto, in base a quanto riporta l'agenzia di stampa Anadolu, sono 122.152 io pericolanti ispezionati (29 mila sono quelli buttati giù dal terremoto, altri sono stati abbattuti o ...

Palazzi crollati, la retata di Stato Erdogan fa arrestare 100 costruttori Il presidente turco accusa gli imprenditori di non aver rispettato le norme introdotte dopo il sisma del 1999. L’opposizione ...Nei due Paesi si scava senza sosta. Un bimbo di pochi anni è stato estratto vivo e fuori pericolo di vita dalle macerie di un palazzo crollato nell’Hatay. Un convoglio di aiuti umanitari inviato ...