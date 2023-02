Pagelle Verona-Salernitana | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di lunedì 13 febbraio 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 22ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo Ngonge, Lazovic: al termine del primo tempo Bronn: a fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

...e Cremonese prima della Juve all'Olimpico) si arresta subito e consente l'aggancio al terzo ... Ledi Lecce - Roma 1 - 1 Rui Patricio 5, Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6, Zalewski 5,5, ...Il servizio taxi a Bologna: come viene percepito Quali leche i clienti danno ai tassisti Quali le cose da migliorare 'Gli italiani e il taxi' è lo ...90,6%, seguita da Siena 90,4% e ...

Virtus Verona-Padova, l'analisi e le pagelle de “Il Mattino di Padova” Padova Goal

Pagelle Verona Sampdoria Primavera: i voti del match Samp News 24

Virtus Verona-Padova, l'analisi e le pagelle del “Corriere del Veneto” Padova Goal

Virtus Verona-Padova, l'analisi e le pagelle de “Il Gazzettino” Padova Goal

Verona-Lazio, le pagelle: non solo il gol per Ngonge, è da 7. Immobile sbaglia tutto: 5 La Gazzetta dello Sport

Al Bentegodi va in scena la sfida salvezza: Ngonge e Lazovic alle spalle di Gaich (e non di Lasagna). Conferma per Duda in mezzo. Nicola torna al 3-5-2 con Bonazzoli e Dia coppia in attacco. Ochoa e ...Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuk, Faraoni ...