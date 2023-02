Pagelle Verona-Salernitana 1-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di Hellas, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi i padroni di casa partono meglio e sfiorano più volte il gol del vantaggio. La partita si sblocca poco dopo la mezzora con Lazovic che sfonda sulla sinistra e mette al centro un assist perfetto per Ngonge che chiude al volo e fa 1-0. Alla fine del primo tempo Dia ha l’occasione dell’1-1, ma il suo tiro finisce largo. Nella ripresa gioco spezzettato e poche occasioni da gol: ma all’87’ Piatek si divora, a tu per tu con Montipo, la rete del possibile pareggio. Al 91? altra chance per Dia, ma il suo tiro a giro finisce fuori. La lotta salvezza è più aperta che mai. IL ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/23:- Salernitana Ledei protagonisti del match trae Salernitana, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo Ngonge

