Outfit e tagli capelli | la giacca corta in denim e la chioma lunga di Soleil Sorge

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le ultime tendenze della moda ovviamente le lanciache ultimamente ha indossato unaindavvero irresistibile. Inolte si può copiare anche il suoo dilunghi, per essere le vere protagoniste della primavera 2023. Adesso è arrivato il momento per scoprire tutte le ultime novità a riguardo. Novità moda primavera 2023nell'ultimo periodo ha sfoggiato un bustier molto corto. Questo capo è perfetto per mettere in mostra le forme. L'influencer ha abbinato anche un paio di pantaloni molto originali. Il capo in questione è realizzato con un tessuto a righe oblique. I pantaloni sono aderenti fino alle caviglie e poi diventano a zampa. Questo capo è a vita alta e sul davanti sono presenti dei piccoli bottoni. ...