(Di lunedì 13 febbraio 2023)in zona: è l’lanciato dai. Stando alle testimonianze dei, i ladri si arrampicherebbero sulle tubature del gas per poi accedere agli appartamenti. Ad essere presi d’assalto sono le zone intorno a via Ulderico Sacchetto, luoghi adiacenti alla ferrovia. Tra gli abitanti c’è anche chi testimonia di aver ricevuto citofonate sospette dopo le quali nessuno avrebbe parlato: è probabile che i malviventi usino questa tecnica per verificare la presenza o non degli inquilini prima di pianificare il furto. Inoltre, sembrerebbe che i ladri dai parapetti dei cavalcavia osservino gli ingressi nei portoni. I cittadini si appellano alle Forze dell’ordine e all’attenzione dei...

Allarmed'appartamento a: due uomini di nazionalità georgiana di 29 e 38 anni sono stati arrestati per furto con scasso nella notte fra domenica e lunedì a. Il fatto è successo in via ...... tradizional - sedemasochisti che non vedono l'ora di regalarsi antipapa Zuppi con l'alla ... Ma si sa, quando il Katechon non c'è, iballano. Faremo l'ultimo esempio, l'ultimo tentativo ...

Ostia, topi d'appartamento a Lido Centro: residenti in allarme Il Faro online

Furti in appartamento, arrestati 5 cittadini georgiani tra Ostia e Roma Repubblica Roma

Ostia, topo nel supermercato. L'azienda: “Caso isolato” (VIDEO) Canale Dieci

Da Bibbiano ad Ardea, nei guai la paladina amica di Salvini: "Ospizio abusivo, anziani rinchiusi in una topai… Repubblica Roma