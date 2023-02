Ospedale San Pio | domani l’inaugurazione del reparto di Chirurgia d’Urgenza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCosì come annunciato in conferenza stampa,alle ore 10 sarà inaugurato ildipresso il “Padiglione Moscati”dell’AORN San Pio. La riapertura, nell’ottica del potenziamento dei posti letto e di un’assistenza sanitaria con elevati standard specialistici rappresenta un ulteriore tassello dell’offerta sanitaria della struttura ospedaliera. Ilè stato riorganizzato con apparecchiature nuove e risponde interamente ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per la realizzazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie richiesti dall’autorizzazione 7301\31dicembre 2001. Saranno 17 i posti letto a disposizione. “Il nostro obiettivo è lavorare per la tutela della salute dei cittadini, garantendo sicurezza delle cure ...