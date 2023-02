Osimhen non è in vendita | ma già pronte offerte da 100mln in estate

La Cremoneseha mollato cercando il pareggio ma una benevolenza dell'arbitro cheha ...modulo a "ragnatela" ha controllato sempre la partita ed ha raddoppiato con il suo capocannoniere...Trentatre anni dopo, da Maradona ae Kvara, lo scudetto può tornare a Napoli. La classificamente, la squadra di Spalletti è lanciatissima, le altretengono il passo e la primavera si avvicina. L'attesa per l'aritmetica ...

Osimhen non si ferma più: in goal per 6 gare di fila, come lui solo ... Goal.com

Osimhen dimostra che i leader non si comprano, ma si creano ... IlNapolista

Gazzetta- Osimhen sempre più leader di questo Napoli, vuole ... GonfiaLaRete

Napoli-Cremonese 3-0, Kvara e Osimhen non si fermano più Sportitalia

Serie A - Napoli-Cremonese 3-0, pagelle: Kvaratskhelia ancora ... Eurosport IT

Nella ripresa la formazione del tecnico Ballardini prova a non farsi intimidire, ma il Napoli mette al sicuro la vittoria con Osimhen. Elmas chiude la pratica con il definitivo 3 a zero.E lo fanno. Tutti, che si parli del sorprendente Kvaratskhelia o dell'infallibile Osimhen, cresciuto e maturato in fretta con la guida di Spalletti. Come Meret, come tutti di fatto. Un gruppo che sta ...