Dopo il grande successo dell'S60 con videocamera per la visione notturna,ha recentemente presentato il suo ultimo rugged phone,, dal 13 febbraio al 17 febbraio 2023 . Non ...Quando si parla di smartphone rugged uno dei primi brand che viene subito alla memoria è BlackView. Anche questa volta, che lancia, lo smartphone rugged che propone una batteria da ben 13.000 mAh . In offerta lancio costa appena 174,99 dollari direttamente a questo indirizzo . Tra le sue principali caratteristiche, come ...

Il nuovo rugged Oscal S80 è finalmente disponibile Punto Informatico

Oscal S80: disponibile il nuovo Rugged con caratteristiche top HTML.it

BlackView Oscal S80 è il rugged phone con batteria da 48 giorni di ... macitynet.it

Oscal S80 è ufficiale con super batteria e visione notturna TuttoAndroid.net

Oscal S80: batteria rinnovata e ottima robustezza HTML.it

Finalmente disponibile sul mercato il nuovo smartphone di Oscal, precisamente il modello S80, pieno di novità tra cui una super batteria. Finalmente disponibile sul mercato il nuovo smartphone di ...Oscal S80 è il nuovo rugged phone dell'azienda, vanta una super batteria ed un ottimo comparto hardware, ed è finalmente disponibile. Oscal S80 è il nuovo rugged phone dell'azienda, vanta una super ...