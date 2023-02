... assunto per ben "17 annualità su contratti al 31.8 e dunque su posti dell'di", ha assegnato 12 mensilità di risarcimento danni individuando lo stipendio "mensile dell'ultimo anno di ...... in strutture private, vanificando ilalla sanità pubblica, ci si mette ora anche la ... Come è noto, purtroppo, l'unico medico specialista inpresso l'Ospedale di Orvieto ha lasciato da ...

Organico di diritto 2023/24 Istituti Professionali: i criteri per cambiare il monte ore delle discipline di area generale, di indirizzo e compresenza Orizzonte Scuola

Organico di diritto 2023/24, aperte le funzioni alunni e classi Orizzonte Scuola

Organico di Diritto a.s. 23/24: Avviso SIDI apertura funzioni Alunni e ... Oggi Scuola

ATP Roma. Apertura funzioni organico di diritto per tutti gli ordini di ... Cisl Scuola Roma

Docenti di Religione precari, risarcimento di quasi 20 mila euro a Ravenna per mancata immissione in ruolo: il danno vale indistintamente per tutti gli insegnanti Orizzonte Scuola

Fare Verde Monte San Giovanni Campano ritiene violato il Diritto dell’Unione per la trasparenza degli ... è stato diretto da ben SETTE dirigenti con vari sconvolgimenti dell’organico siamo arrivati al ...Tempi molto stretti che rischiano di compromettere l’iter degli adempimenti per il prossimo anno scolastico (organici di diritto, contingenti per il ruolo, posti disponibili per i trasferimenti, ecc.) ...