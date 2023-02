Orario presentazione Ferrari F1 2023 | programma | dove vederla in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 febbraio 2023) -1. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista dellaufficiale dellache prenderà parte al Mondiale di Formula Uno. La nuova SF-23 verrà svelata infatti a Maranello domani, martedì 14 febbraio (dalle ore 11.25), il giorno di San Valentino. Tanta attesa per vedere la livrea e le forme della monoposto, anche se la versione definitiva della vettura sarà visibile solo in Bahrein tra test e primo GP dell’anno. La scuderia emiliana punta in alto sotto la gestione del nuovo team principal francese Frederic Vasseur (che ha preso il posto di Mattia Binotto), con l’obiettivo di tornare a lottare fino in fondo per un titolo iridato piloti che manca ormai da sedici anni. Charles Leclerc e Carlos Sainz, alla terza stagione consecutiva da compagni di squadra, andranno a caccia del Mondiale per interrompere il ...