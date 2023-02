“Ora devo dirvi una cosa su Chiara” Fedez rompe il silenzio dopo due giorni dal caos Sanremo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) SuFerragni eè esploso il caso subito2023 e soprattutto quanto accaduto, durante la finalissima di sabato 11 febbraio, vinta da Marco Mengoni con la canzone Due vite. Durante l’esibizione della rivelazione del Festival, Rosa Chemical, quest’ultimo ha twerkato sul rapper milanese elo ha anche baciato in bocca. Scatenando innumerevoli polemiche in rete. E lo sguardo dell’imprenditrice digitale,aver visto la scena, aveva fatto il giro del web. C’è chi pensa che ci sia in corso già una crisi traFerragni e, con la prima che non avrebbe gradito il comportamento del marito, dato che lei era la co-conduttrice della kermesse musicale. Infatti, come potete leggere in questo articolo, i fan si erano ...

congratularmi con il suo saper essere uno del "pubblico", ma ciò non è sufficiente, il ... M : Ci penseremo a bocce ferme,vada in vacanza, e si ascolti un po' di musica che le rigenera le ...Una gara molto importante quella degli ottavi di finale che l'olandese non vede l'di giocare: "...essere il più concentrato possibile e nella miglior condizione per poterli fermare", ha detto ...

La vittoria ai Mondiali costa caro al Papu Gomez: Un sacrificio ... Sport Fanpage

MotoGP 2023. Marc Marquez: "Ora non siamo da primi 5 posti. Se devo cambiare stile di guida lo farò" Moto.it

MotoGP | Marquez: "Devo risolvere i problemi di Honda, ma non so come” Motorsport.com - IT

MotoGP, Marquez allontana il ritiro Le sue parole fanno ben sperare TuttoMotoriWeb.it

Le parole di Evra dopo la condanna per insulti omofobi Sportitalia

L'ex bianconero Patrice Evra è stato condannato qualche giorno fa a pagare 1.000 euro a due associazioni per degli insulti omofobi proferiti nel 2019, al termine della ...Doveva essere il Festival di Chiara Ferragni, quello per cui si era preparata da mesi, e invece si è parlato solo del marito Fedez. L'influencer italiana più famosa del mondo, che aveva detto no a ...