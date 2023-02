Onestini e Ivana | confronto dopo il bacio con Andrea | “Sei cambiata | hai rovinato tutto”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nella Casa del GF Vip, San Valentino è arrivato in anticipo ma i risvolti non sono stati positivi, almeno per una coppia. Stiamo parlando di LucaMrazova, i due ex fidanzati che si sono ritrovati proprio nella Casa che fu in passato galeotta. L’ex coppia nelle passate ore si è confrontata ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.