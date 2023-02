“Oggi esce dalla casa” GF Vip 7 | la brutta notizia sul vippone | il pubblico non la prenderà bene

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tutto pronto per la nuova puntata del GF Vip 7. Cosa accadrà stasera in termini di uscite e nomination? Complesso da dire stavolta, visto che sono davvero tanti i ragazzi che rischiano. In nomination infatti troviamo Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Quindi la domanda che si stanno facendo molti, in queste ore, è: chi è lo/la sfavorito/a? Anche questa volta, il televoto è propositivo, ovvero: non chiami per comunicare chi vuoi vedere fuoridi Cinecittà, ma chi vorresti che rimasse all’interno del reality show. “Chi vuoi salvare?”, c’è scritto sui vari banner pubblicitari del GF Vip. E secondo diversi siti e molti diversi sondaggi, ci sarebbe un concorrente che rischierebbe molto più degli altri. Partiamo da chi è molto probabile che ...