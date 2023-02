«Oddio e ora che ho sbagliato?» | anche gli arbitri tedeschi soffrono la Var

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Oggi mezza Europa del pallone s’è svegliata in crisi-Var. In Italia non tanto perché le pessime decisioni di Napoli-Cremonese hanno scandalizzato sì e no i tifosi del Napoli, comunque presi da ben altra euforia. Ma la Premier s’è chiusa in riunione d’emergenza con gli, e il Germania ci sono vicinissimi. La Süddeutsche Zeitung scrive che l’ultima giornata di Bundesliga ha messo in luce ormai la disconnessione trae macchina. Glihanno infilato ormai un di totale incertezza. “Lo strumento che doveva dare certezza agli– scrive il quotidiano tedesco – li fa precipitare da un’incertezza all’altra. Riesci a vedere il conflitto interiore deglinel loro lungo cammino verso il monitor: mi sono perso qualcosa? È giusto che me ne vada da qui? ...