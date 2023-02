Nuova super promo SKy Tv e Netflix + Sky Cinema con Paramount+ a 19 | 90€ al mese

(Di lunedì 13 febbraio 2023) È arrivata unazione Sky Special Week che promette grandi occasioni per tutti gli appassionati die serie tv. Una speciale formula che permette di abbonarsi a Sky TV e, avendo a disposizione anche Skycon. Scopriamo subito i dettagli. Non perdere altro tempo. Abbonati subito a Sky! Lazione Sky premia i suoi abbonati Amate ile le serie tv? Allora non avete altro tempo da perdere. Fino al 19 Febbraio ci si potrà abbonare a Sky TV +e Skya soli 19,90€ alper 18 mesi, anziché 48€ al. Grazie a questazione si avrà a disposizione l’esperienza di SKY Q con ...

Farò dellamusica, vedrete. Ma ora penso che ilBowl è uno dei palchi più grandi al mondo, tutti ti guardano. Insomma è una cosa davvero grande ", ha detto Rihanna, il cui ultimo lavoro è ...I Marvel Studios hanno collaborato con Heineken per aiutare a promuovere Ant - Man and the Wasp: Quantumania durante ilBowl ...

Super Bowl 2023, tutti i trailer mostrati durante la partita WIRED Italia

Super Bowl 2023, i nuovi trailer dei film più attesi lanciati durante la grande notte di sport e musica GQ Italia

Super Bowl, Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles 38-35: Mahomes nominato MVP Sky Sport

Mendes Wood DM annuncia una nuova super sede a Parigi ExibArt

John Wick: Chapter 4, il nuove spot del film mostrato al Super Bowl ... Best Movie

La performance di Rihanna al Super Bowl 2023 ha entusiasmato i fan. La cantante ha eseguito un medley dei suoi brani più popolari, tra cui Diamonds e Only Girl (In the World), e ha stupito il pubblico ...Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il film di Super Mario Bros. debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 6 aprile 2023. Nei giorni scorsi abbiamo visto due nuovi poster ufficiali della ...