Nuova Champions | quattro pacchetti per i diritti tv

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sono attese per la giornata di domani le offerte dei broadcaster interessati aitv dellaLeague per il territorio italiano. La competizione con il nuovo format prenderà il via nella stagione 2024/25 e il ciclo deiha durata triennale. La scadenza per le offerte è fissata per le 10 di domattina L'articolo proviene da Calcio e Finanza.