Novellino | Il Napoli è la squadra più bella del campionato | Osimhen e Kvara sono straordinari

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 13 febbraio 2023) A "1 Football Club", su 1 Station Radio, ha parlato Walter, ex allenatore del, di seguito le sue dichiarazioni: Quando si potrà parlare di scudetto a? “Per scaramanzia non possiamo ancora dirlo, mancano tante partite alla fine. Ilè lapiùdel, che si giova delle giocate di calciatoricome. È unache ha tutto per vincere il titolo, dico soltanto questo. La bellezza delè riconosciuta da tutti, che non fa fatica né con le grandi né con le piccole, e che vanta una varietà invidiabile di soluzioni. Gli azzurri non sembrano avere rivali in. ...