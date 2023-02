Nosferatu | Emma Corrin | star di The Crown | nel cast del remake di Robert Eggers

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'interprete della giovane Diana Spencer è entrata a far parte deldifirmato dal regista di The Northman. Come riportato da Deadline,di Thee del più recente L'amante di Lady Chatterley, si è unita aldeldi, scritto e diretto daha già scritturato Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult e Willem Dafoe per la sua rivisitazione prodotta dalla Focus Features, le cui riprese sono previste in Europa a partire dal mese prossimo. Skarsgård interpreterà l'antico e notturno conte transilvano che desidera la donna interpretata dalla figlia di Johnny Depp.è sceneggiatore e ...