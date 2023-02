(Di lunedì 13 febbraio 2023) Devo andare a votare. C’è tempo solo fino alle 15 e non so. Come mi presento al seggio? Vietato indossare qualche indichi il mio sostegno a un partito o a un candidato. Eppure non voglio rinunciare a unche sia originale e che, nello stesso tempo, esprima i. Me l’ha spiegato Chiara, l’altra settimana, ne hanno scritto su tutti i giornali e non voglio essere da meno. Fino a pochi giorni fa ridevo come una matta tutte le volte che rivedevo Ivan/Verdone e Jessica/Gerini: A rega’ o sapete qual è er problema? Che nessuno c’ha più niente da di’. È stato già detto tutto ‘Na vorta eravamo noi che s’attaccavamo a i stilisti pe’ ave’ ‘na dritta, poi so stati i stilisti che se so attaccati a noi… Sur capello poi… se semo rapati, si i ...

Superbonus e bonus edilizi, insomma, sono fermi:ha intenzione di fare il governo per far ripartire il mercato In realtà ci sono molti passaggi normativi chesono ancora stati messi in ...... ' Potrei andare a giocare ovunque,solo in Europa , ma in qualsiasi squadra. Ma qui sento che il mio ruolo è importante , perché io sono pronto a fare qualsiasila squadra mi chieda di fare,...

Stati Uniti, cosa sappiamo sugli oggetti volanti abbattuti WIRED Italia

Usa, abbattuti 3 oggetti non identificati in pochi giorni: cosa si sa Sky Tg24

Cosa sappiamo degli Ufo abbattuti in Usa Formiche.net

Mourinho e la frase sul Milan: "Ecco cosa non pensavo fosse possibile". E su Zaniolo... Corriere dello Sport

Non so cosa mettermi, ma so che il mio look deve esprimere i miei valori. Ferragni docet Il Fatto Quotidiano

Devo andare a votare. C’è tempo solo fino alle 15 e non so cosa mettermi. Come mi presento al seggio Vietato indossare qualcosa che indichi il mio sostegno a un partito o a un candidato. Eppure non ...Per coloro che vengono dal mondo del cinema, Dead Space potrà apparire come un mix tra Punto di non ritorno e La cosa. Un ibrido tra due opere immortali del genere horror, che trovano una perfetta ...