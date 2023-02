Non si sta discutendo di praticare la «donazione gestazionale di tutto il corpo» nel prossimo futuro

Leggi su facta.news

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il 13 febbraio la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook in cui si legge che donne «cerebralmente morte» saranno usate come «uteri in affitto». Nel post in analisi si legge anche che «ilterrificante» arriverebbe da uno studio norvegese. Inoltre è presente un link a un articolo pubblicato il 3 febbraio 2023 sul sito de Il Primato Nazionale e intitolato “Donne cerebralmente morte usate come uteri in affitto: il(terrificante) in uno studio norvegese”. Si tratta di un’informazione presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il 18 novembre 2022 è stato pubblicato su Theoretical Medicine and Bioethics, una rivista scientifica che si occupa di temi legati alla filosofia della ricerca e della ...