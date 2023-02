Non ci sono prove che Battiato abbia definito Sanremo un «demenziale varietà televisivo»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il 13 febbraio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di una citazione pubblicata l’8 febbraio 2023 su Facebook e attribuita al cantautore e compositore Franco, morto il 18 maggio 2021 all’età di 76 anni. Secondo il post,avrebbeil Festival di«un inutile spettacolo canoro perfetto per la tv; o meglio un, in cui quattro scalzacani travestiti da artisti, fanno da balia a grotteschi presentatori, ridicoli direttori artistici e a damigelle insignificanti». Il pensiero attribuito aprosegue criticando «giornalisti prezzolati, sportivi ed attori del momento» che partecipano alla rassegna canora, dal momento che questa ...

... 'Il consenso della Meloni è trasversale, sappiamo che molte personehanno mai votato per Fratelli d'Italia ci sostengono. Le esternazioni di Berlusconiun fatto normale, ormai le abbiamo ..." Treno e aereoin competizione - ha affermato Bellingardi, ricordando che durante la pandemia era passata la falsa idea che con il turismo italiano si sarebbe risolto il problema della ...

Regionali, Travaglio: “Non sono un test per il governo ma sugli equilibri interni alla maggioranza,… Il Fatto Quotidiano

Non sono solo canzonette | Ultimo banco di Alessandro D'Avenia Corriere della Sera

Domenica in, Elodie: «Donne fuori dal podio Forse le canzoni non sono piaciute e non è un problema di genere» ilgazzettino.it

“I ragazzi sono cambiati. I docenti non sono cambiati, ma è colpa del sistema. Bocciatura Ci sono strade migliori” [INTERVISTA] Orizzonte Scuola

I prodotti senza glutine non sono sempre la scelta giusta AGI - Agenzia Italia

Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi".Anche in fase difensiva, per esempio con col Salisburgo, abbiamo difeso con una linea tre, ma la squadra sta bene, la squadra ha voglia di fare e non sono queste le cose importanti. L'importante sarà ...