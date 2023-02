“Non accetto questo ko” | ma Nicola rischia di nuovo | è crisi a Salerno

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La Salernitana perde contro il Verona e ora è solo a +4 dalla zona calda.rassicura i tifosi, ma è dia rischio esonero. La vittoria del Via del Mare aveva rappresentato uno spasmo importante per la ripresa, ma ora sembra già tutto archiviato nel peggiore dei modi. Le due sconfitte contro Juventusarticolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Siamo in un momento in cuici gira molto bene, mabisogna innervosirsi e pensare che dobbiamo fare meglio quello che stiamo facendo. Quella sconfitta deve lasciarci l'amaro in bocca per darci ...Come facilmente intuibile, anche se l'app si scarica gratis, il servizioè gratuito : dopo i ... email e password , apponi il segno di spunta sulla vocei termini di servizi e la politica ...

Salernitana, Nicola: "Non accetto questo ko, meritavamo almeno il pari. Ma ci salveremo" TUTTO mercato WEB

Nicola: 'Non accetto il ko, pari più giusto. Nostro unico obiettivo è la ... SalernitanaNews.it

Nicola: “Non accetto questa sconfitta. Ma ci salveremo” Alfredo Pedullà

Sanremo 2023, Coletta: "Non accetto valutazione politica" Adnkronos

Stefano Coletta: "Non accetto valutazioni politiche. Attacchi omofobi la ferita più grande" Gazzetta del Sud

Era una partita da pareggio che deve farci innervosire, il pareggio quantomeno andava portato a casa. Le occasioni le abbiamo avute, non ci sono state determinazione e cattiveria. Altre sconfitte le ...Non si accettano nuovi ricoveri e non può essere garantita l'attività di emergenza - urgenza. Gli interventi non differibili saranno eseguiti in altri ospedali del territorio, a Sassari in particolare ...