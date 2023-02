Nokia G22 | specifiche trapelate su Geekbench prima del lancio ufficiale

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023)pare si stia preparando per ildi un nuovo smartphone della serie G, ovvero ilG22. Questo device arriverà come successore delG21. In attesa che avvenga il suo, andiamo a vedere insieme la scheda tecnica pubblicata sull’elenco. Ecco di seguito ledel dispositivo rivelate in anticipo. Nel risultato del test, il nuovoG22 è riuscito ad ottenere 308 punti nel test single-core, mentre è riuscito a segnare 1094 nel test multi-core. Per quanto riguarda le, lo smartphone integra un processore Unisoc T1 octa-core da 8,606GHz che sarà abbinato alla GPU Mali-G57. Inoltre, il device integra 4GB di RAM. Per quanto riguarda il lato software, il ...