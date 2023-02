Nina Moric e il figlio Carlos Corona si riabbracciano dopo 3 anni | “È il capolavoro della mia vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023)e ilsi ritrovano, si dice,. L’occasione per riabbracciarsii problemi del passato è l’inaugurazione delle opereshowgirl in una galleria d’arte di Bergamo: “Non potete immaginare che emozione sto provando. Lui è il miodi, è quello intelligente. Non conta da quanto tempo non ci vediamo, perché nei nostri cuori noi siamo sempre insieme” ha dichiarato la moabbracciando il20enne. I rapporti tranon sono stati sempre facilissimi. Ultimamente, anzi, si erano allontanati con non poco dolore. L’inaugurazione ...