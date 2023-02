Nikita ha una malattia tenuta nascosta? Matteo Diamante fa scattare l’allarme

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023)Pelizon ha unaneurodegenerativa? Scattanella Casa Nelle scorse ore il gieffino, ex fidanzato diPelizon, ha lanciato quasi involontariamente un allarme riguardo alla modella. In queste ore l’ospite della Casa, così come riportato da diversi attenti utenti di Twitter, avrebbe parlato di un problema neurologico scoperto daalcuni anni fa. A quanto pare la ex concorrente di Pechino Express, nell’arco dei prossimi anni, potrebbe ritrovarsi con dei fastidiosi problemi di memoria e, proprio per questo motivo, tenderebbe a scrivere tutto, per evitare di dimenticarsi le cose. A quanto paresarebbe a conoscenza di questo e, ogni volta che la gieffina scorda qualcosa, si ...