Niccolò Carretta | «Risultato fallimentare | mi dimetto da segretario lombardo di Azione»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Elezioni. Il consigliere uscente bergamasco prende atto deldel Terzo Polo e rassegna le dimissioni a Calenda. Martedì in edicola 18 pagine dedicate alle elezioni regionali con risultati comune per comune e preferenze.

Intanto il segretario regionale di Azioneha annunciato le sue dimissioni di fronte a un 'risultato fallimentare' che, ha detto, ' dimostra l'incomprensibilità delle nostre scelte ...Chi da questa situazione ha tratto immediate conclusioni è il coordinatore di Azione in Lombardia,, che ieri ha annunciato le sue dimissioni. Calenda, invece, per ora si è limitato ...

Elezioni in Lombardia, Niccolò Carretta si dimette da segretario regionale di Azione Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Niccolò Carretta: “Il risultato è fallimentare. Rassegno le dimissioni da segretario regionale” BergamoNews.it

Niccolò Carretta: «Risultato fallimentare, mi dimetto da segretario ... L'Eco di Bergamo

Regionali, Lombardia e Lazio al centrodestra: vincono Fontana e Rocca con oltre il 50% dei voti - Lazio: a spoglio quasi ultimato Rocca è presidente con il 53,86% - Lazio: a spoglio quasi ultimato Rocca è presidente con il 53,86% RaiNews