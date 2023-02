Niccolò Carretta | “Il risultato è fallimentare Rassegno le dimissioni da segretario regionale”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Bergamo. Non nasconde la delusione e l’amarezza per quanto ha cercato di fare e di costruire in queste settimane, poche, di campagna elettorale. impegno che non è mai venuto meno, con tanti chilometri macinati sul territorio bergamasco. Ma, evidentemente, non è bastato, più che servito. Cosìdi Azione, rassegna le sue. E lo fa con una nota social, con un messaggio carico di tristezza ma anche di consapevolezza di quanto di buono ha concorso a fare per i suoi cittadini e per la sua terra: “Ho appena comunicato alCalenda le miedadi Azione. Ile dimostra l’incomprensibilità delle nostre ...