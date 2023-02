NFL | i Kansas City Chiefs vincono il Super Bowl LVII! Piegati i Philadelphia Eagles allo scadere | Mahomes è l’MVP

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 febbraio 2023) IlLVII va ai! La squadra allenata dall’head coach Andy Reid ha vinto l’ultimo atto della stagione NFL che si è disputato a Glendale, Arizona, casa dei Cardinals. Un match letteralmente splendido come dimostra li punteggio finale di 38-35 e il fatto che la compagine del Missouri abbia vinto con un field goal quasi a tempo scaduto. Le difese non sono pressoché esistite; ha deluso soprattutto quella degli, solitamente eccezionale, che non ha trovato opposizione all’attacco di Patricke compagni, con il QB che conclude la sfida con il titolo di MVP. Dall’altra parte Hurts fa tutto alla grande, ma non basta per. Per la franchigia del Missouri si tratta del terzo...