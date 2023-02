Nettuno | si schianta durante l’atterraggio | morto il paracadutista di Ostia Roberto Serra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un incidente in fase di atterraggio. Uno schianto che sin dai primi istanti ha fatto temere a tutti gravi ripercussioni quando, ieri mattina,, 57enne diè arrivato al suolo dopo il lancio effettuato con il paracadute fatto partendo dall’aviosuperficie del Crazy Fly di. Subito soccorso, all’uomo era stato riscontrato un trauma cranico, oltre a numerose fratture. Elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso del S.Camillo di Roma, le sue condizioni erano apparse disperate. I medici hanno tentato l’impossibile per salvargli la vita, senza però riuscirci. Poche ore dopo il 57enne è. L’incidente Da una prima ricostruzione,– residente acon la compagna e appassionato di lanci con il paracadute – ...