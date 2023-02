Nettuno | presidente di seggio sorpresa a rubare nella borsa della scrutatrice

(Di lunedì 13 febbraio 2023)– È stata rimossa e denunciata unadi, scoperta adi una. E’ questo l’episodio accaduto in unelettorale ascuola del quartiere Tre Cancelli. L’accaduto ha avuto luogo in mattinata: la vittima del furto, una scrutratrice, l’avrebbe beccata a frugarlealla ricerca di 50 euro. Una volta scoperta, ladinon ha saputo dare una spiegazione del perché abbia compiuto quel gesto. La scrutratrice ha denunciato ladelper furto. Laè stata allontanata dal ...

