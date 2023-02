Neonato morto al Pertini | funerali in ritardo perché il piccolo non era registrato in ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma. Nemmeno per il funerale c’è stata pace. Per l’ultimo addio ala tre giorni dalla nascita nell’Sandro, c’è stato bisogno di attendere. Tempi dettati dalla burocrazia, la quale non fa sconti, neppure in un caso così lancinante e doloroso come quello di cui abbiamo parlato molto nelle scorse settimane. E invece, anche ilha avuto degli intoppi, e si è dovuto celebrare con una settimana diin quanto all’anagrafe nessuno dall’aveva trasmesso la registrazione del. Come denunciano i genitori nell’esposto presentato in Procura lo scorso 9 febbraio, anche in questo caso “va censurata la superficialità del nosocomio”, riportare la notizia anche Repubblica....