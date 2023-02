“Ne ha fatto fuori un altro” UeD | Maria De Filippi nera | scopre tutto e lo caccia dallo studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In questo periodoDea Uomini e Donne è decisamente. E unvolto è stato, dopo aver già preso una decisione simile nei confronti di Biagio Di Maro. Ricordiamo inoltre che tempo fa è stata mandata via dal dating show di Canale 5 anche la dama Pinuccia. Adesso la furia della conduttrice televisiva si è abbattuta su unuomo. Sin da subito la padrona di casa è apparsa molto arrabbiata per i suoi comportamenti e la scelta finale è stata semplicemente una naturale conseguenza. Parlando quindi diDee di Uomini e Donne e sopratdelche un volto del programma è statoda lei, lei ha subito ...