Napolimania | troppo forti | nonostante l'arbitro E' colpa di Santoriello se la Juve 'truccava' i bilanci?

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sembra che il Napoli che vince non faccia più notizia. Ma non è così. C’è chi chiede ogni settimana all’avversario...

Già oggi il popolo bianconero, soprattutto quello che vive in riva al Golfo, non si dà pace per questo strapotere azzurro e per minimizzare la forza partenopea dice che così èfacile. Ma se la ...Che senza le due meneghine e la Juventus in lotta per titolo è davverobrutto... Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il ...

