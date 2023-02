Napoli | Spalletti | “Vogliamo assomigliare a Maradona Kvaratskhelia? Come Salah”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “La questione è che se non diamo il massimo non riusciamo ad essere una squadra forte, non andiamo a riconoscere la totale qualità che ha la nostra squadra. Se noi entriamo dentro un po’ presuntuosi e convinti che qualcosa ci verrà dato d’ufficio, quell’errore verrà pagato caro. Abbiamo bisogno di essere immersi nella sfida, di riconoscerla in maniera vera e netta attraverso le sue difficoltà. Si va in campo disposti a distruggerci per un risultato”. Queste le parole di Lucianoa margine della cerimonia di consegna del premio Andrea Fortunato, svoltasi quest’oggi al Coni. Il tecnico delha parlato del momento d’oro della sua squadra, che ben dopo il giro di boa viaggia ancora spedita verso lo scudetto. “L’Eintracht è forte quanto noi, l’abbiamo già guardato e studiato, sarà una sfida difficilissima – ha detto il tecnico dei parteopei ...