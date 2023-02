Napoli | Spalletti | “rimanere concentrati diventa difficile”

Leggi su zon

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ennesima vittoria per ildi Luciano, che dopo aver battuto la Cremonese per 3-0 in casa si concede alle domande dei giornalisti in sala stampa. Qui l’allenatore analizza tutte le sfaccettature di-Cremose, dando spazio alla tattica pre e post partita. A +16 dall’Inter seconda in classifica, il campionato di Serie A sembra aver davvero poco da raccontare ormai. L’analisi della partita ”Vincere una serie così non è facile e le difficoltà strada facendo aumentano sempre, perché crei più forza agli avversari con i quali ti confronti.sempre, involontariamente puoi abbassarti un po’.“ “Noi siamo una squadra forte, ma se non andiamo a metterci il massimo questo forte non lo troviamo e non lo riconosciamo. ...