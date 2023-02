Napoli | Osimhen cuore d'oro | chiede il numero a un tifoso per una bandiera VIDEO

C'è Victor, sempre più capocannoniere con ile per il quale la Premier League potrebbe fare follie. C'è Dusan Vlahovic, il cui futuro alla Juventus è in bilico, evidentemente ...Il giorno dopo" Cremonese. Nella ripresa, la pietra tombale sull'incontro la mette ancora una volta lui,. Centro numero diciassette in stagione. Da solo ha segnate due reti in più ...

“Chiamatemi quel ragazzo”. Gesto da brividi di Osimhen dopo Napoli-Cremonese | VIDEO CalcioNapoli24

Gazzetta - Napoli su Hojlund se parte Osimhen: prezzo già alle stelle, la cifra Tutto Napoli

Fedele: 'Osimhen goffo, è come Bud Spencer. Hojlund più Haaland di lui' AreaNapoli.it

Giaccherini: 'Kvaratskhelia mi ricorda Kakà e Salah. Osimhen Solo Chiellini per...' AreaNapoli.it

Moratti: 'Osimhen e Kvara fantastici, bravo Spalletti. Il mio pensiero su ADL' AreaNapoli.it

Victor Osimhen aggancia il podio della graduatorio per la Scarpa d'Oro. Alle spalle dell'inarrivabile Erling Haaland e di Amahl Pellegrino ci sono ora l'attaccante nigeriano del Napoli e l'inglese del ...Chi vincerà la Champions League Il Napoli di Luciano Spalletti vede sempre più vicino il terzo scudetto della propria storia, ma le gioie per Osimhen […] Chi vincerà la Champions League Il Napoli di ...