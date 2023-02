Napoli | la capolista se ne va | solo pari Sampdoria-Inter

(Di lunedì 13 febbraio 2023) l’pareggia in casa dellaora ilha quindici punti di vantaggio sui nerazzurri. So ferma l’di Simone Inzaghi che pareggia 0-0 contro la. I nerazzurri non riescono a sfondare il muro difensivo nerazzurro. Un pareggio che spegne ancora di più le speranze di scudetto dell’, nonostante i media stessero lanciando già i nerazzurri verso una clamorosa rimonta sulche ha vinto la sua partita con al Cremonese, mentre l’si è fermata sul pareggio con l’. Ora la squadra di Inzaghi deve guardarsi anche alle spalle con l’arrivo dell’Atalanta, Milan e della Roma che hanno 41 punti e sonoa 3 punti di distanza dall’. A ...

...lo strepitosodi Luciano Spalletti. I nerazzurri sono l'unica truppa ad essere riuscita nell'impresa di avere la meglio sui partenopei e ora sono chiamati a rimanere sulla scia della...Ad aprire la giornata sarà la, che scende in campo il venerdì in casa del Sassuolo . Sabato ci saranno in campo le due milanesi: il Milan è di scena a Monza , mentre l' Inter ...

Zero reti nella gara di Marassi, con l'Inter che si allontana ulteriormente dalla capolista: continua la fuga degli azzurri ... l'occasione di coltivare difficili speranze di recuperare il Napoli ...Alta la posta in palio, con i nerazzurri chiamati a vincere per non vedere il Napoli capolista allontanarsi ulteriormente e al contempo mettere al sicuro il secondo posto, e con il risultato ancora ...