Napoli-Cremonese | Spalletti sempre più verso la gloria

Il, lì davanti, continua a non cedere di un millimetro. Se da un lato i partenopei di ...a parte - e lo dimostra la roboante vittoria con cui ieri sera hanno piegato la malcapitata, ...Estratto dell'articolo di Paolo Condò per 'la Repubblica' osimhen festeggia il gol inLa vittoria numero 19 (su 22) delè meno rigogliosa di altre […] ma per certi versi più impressionante. Passato il ...

Napoli-Cremonese 3-0, tris azzurro e fuga scudetto continua Adnkronos

Napoli-Cremonese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Moviola Napoli-Cremonese, Gazzetta: Vasquez andava espulso CalcioNapoli24

Napoli-Cremonese, pagelle SKY: Kvara inarrestabile, colosso Kim AreaNapoli.it

Si fa 600 kilometri per Napoli-Cremonese: amore infinito, se l'è tatuato sulla pelle! | VIDEO CalcioNapoli24

I maggiori quotidiani hanno riportato qualche commento sul tecnico Luciano Spalletti all’indomani di Napoli-Cremonese. Il giorno dopo Napoli-Cremonese i quotidiani si sono soffermati su Luciano ...Non è il caso del Napoli che peraltro va avanti imperterrito in classifica ... Stavolta la capolista non si è fatta beffare dalla Cremonese (3-0, totale 54 gol). La vivace squadra di Ballardini ha ...