Napoli-Cremonese | Di Lorenzo | “È inutile negarlo | abbiamo una grande oppurtunità”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo il successo ottenuto dal– il numero 19 su 22 partite di Serie A – contro la, Giovanni Diha commentato ai microfoni di Dazn l’ottimo stato psicofisico in cui si trova il team partenopeo, non negando di avvertire all’orizzonte la possibilità di vincere lo scudetto per la prima volta dopo 33 anni di digiuno. “rimesso la stessa maglia della sconfitta in Coppa Italia – queste le parole del numero 22 azzurro –, ma questa voltavinto e siamo contenti. Sappiamo di avere una grandissima opportunità, è: la squadra è molto concentrata e sa che mancano ancora tante partite. Bisogna continuare a lavorare così e vediamo dove il campionato ci porterà. Questa fascia da capitano è pesante e importante – dice ancora Di ...

La fuga prosegue, senza sorprese. Stavolta l'impresa allanon riesce e ilallunga in vetta a +16 , in attesa che l'Inter scenda in campo. Sono sempre i soliti due a indirizzare la partita, Kvaratskhelia e Osimhen, a cui si è aggiunto il gol ...Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro laGiovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la. Le sue dichiarazioni: "Scaramanzia Abbiamo messo la ...

Napoli-Cremonese diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Napoli-Cremonese 3-0, le pagelle: Osi-Kvara, la coppia dei sogni! Finalmente Lozano, impatto Elmas Tutto Napoli

Il Napoli non molla un colpo: 3-0 alla Cremonese e +16 in attesa dell’Inter La Gazzetta dello Sport

Napoli-Cremonese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Indisponibili Cremonese. Qualche problema in più ce l’ha invece la Cremonese di Davide Ballardini. Le scelte di Spalletti e Ballardini. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; ...Il distacco del Napoli dalla seconda in classifica è ampio ma sono tante ancora le giornate che mancano alla fine. La partita contro la Cremonese, quindi, è importante per diversi motivi: per ...